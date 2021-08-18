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Новости
Украина
18 августа 21, 10:10
Количество безработных уменьшилось – Минэкономики
работа
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За год количество украинцев, не имеющих работу, уменьшилось на 36%. В правительстве обещают дополнительные программы по созданию рабочих мест.
В Украине за год количество безработных уменьшилось на треть – с 315 тысяч до 179 тысяч. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко.

"По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек. Это на 179 тысяч человек или на 36% меньше, чем на эту дату прошлого года. Увеличение уровня занятости и уменьшения количества безработных - результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса", - заявил Любченко.

Он добавил, что правительство готовит дополнительные программы по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

"При реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель - экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на те вызовы, как возможные новые карантинные ограничения", - добавил министр.

Источник: https://korrespondent.net/
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