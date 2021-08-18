В одесском лагере 30 детей заразились Дельтой

В детском лагере Молодая гвардия под Одессой, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и троих взрослых подтвердился COVID-штамм Дельта, пишет во вторник, 17 августа, издание Страна со ссылкой на Национальную медицинскую палату Украины.





"У 30 детей в лагере подтвердился штамм Дельта. Губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтоб детей развести по домам. Хотя по классике эпидемиологии, все должны оставаться в очаге до момента элиминации (снижение заболеваемости - ред.) инфекции", - цитирует издание главу Нацмедпалаты Сергея Кравченко.

По словам чиновника, масштабы очага инфекции увеличиваются, и это грозит коллапсом для системы здравоохранения Одесской области.





"Госпитализировали уже пятерых детей, больных более 40. <...> Контактных лиц - больше 500, а общее количество детей в лагере больше тысячи. Если количество требующих госпитализации возрастет, Одесский регион может не справиться, так как под COVID-19 готово всего лишь около 150 детских коек на всю область", - уточнил Кравченко.



