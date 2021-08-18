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Новости
Украина
18 августа 21, 10:13
В одесском лагере 30 детей заразились Дельтой
COVID-19
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В целом число COVID-инфицированных превысило 40 человек, включая взрослых. В больницу попали пятеро воспитанников.
В детском лагере Молодая гвардия под Одессой, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и троих взрослых подтвердился COVID-штамм Дельта, пишет во вторник, 17 августа, издание Страна со ссылкой на Национальную медицинскую палату Украины.

"У 30 детей в лагере подтвердился штамм Дельта. Губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтоб детей развести по домам. Хотя по классике эпидемиологии, все должны оставаться в очаге до момента элиминации (снижение заболеваемости - ред.) инфекции", - цитирует издание главу Нацмедпалаты Сергея Кравченко.
По словам чиновника, масштабы очага инфекции увеличиваются, и это грозит коллапсом для системы здравоохранения Одесской области.

"Госпитализировали уже пятерых детей, больных более 40. <...> Контактных лиц - больше 500, а общее количество детей в лагере больше тысячи. Если количество требующих госпитализации возрастет, Одесский регион может не справиться, так как под COVID-19 готово всего лишь около 150 детских коек на всю область", - уточнил Кравченко.

Источник: https://korrespondent.net/
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