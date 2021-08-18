ЦИК обратилась в Луганскую и Донецкую ОГА насчет выборов

Центральная избирательная комиссия направила запрос в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации на оценку возможности проведения в регионах первых местных выборов 31 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении ЦИК, обнародованном во вторник, 17 августа, в Facebook.





"В Донецкой и Луганской областях продолжается операция Объединенных сил. <...> Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовки и проведении выборов", - пояснили в Комиссии.





В связи с этим упомянутые областные военно-гражданские администрации и правоохранительные органы должны подготовить выводы и рекомендации о возможности/невозможности проведения выборов.





"Если станет возможным организовать подготовку и проведению первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года - Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021", - подчеркнули в ЦИК.





Таким образом, Комиссия ожидает ответа от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 18:00 19 августа.



