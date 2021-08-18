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Новости
Украина
18 августа 21, 10:33
ЦИК обратилась в Луганскую и Донецкую ОГА насчет выборов
ЦИК
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До 21 августа необходимо решить вопрос о возможности/невозможности проведения местных выборов в прифронтовых районах.
Центральная избирательная комиссия направила запрос в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации на оценку возможности проведения в регионах первых местных выборов 31 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении ЦИК, обнародованном во вторник, 17 августа, в Facebook.

"В Донецкой и Луганской областях продолжается операция Объединенных сил. <...> Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовки и проведении выборов", - пояснили в Комиссии.

В связи с этим упомянутые областные военно-гражданские администрации и правоохранительные органы должны подготовить выводы и рекомендации о возможности/невозможности проведения выборов.

"Если станет возможным организовать подготовку и проведению первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года - Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021", - подчеркнули в ЦИК.

Таким образом, Комиссия ожидает ответа от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 18:00 19 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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