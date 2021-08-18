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Новости
Украина
18 августа 21, 10:38
Поток туристов в Украину увеличился на 9%
туристы
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Большинство иностранцев, посетивших Украину, - европейцы, на втором месте - представители стран Азиатского региона.
В январе-июне 2021 года Украину посетили 1,42 миллиона иностранных туристов, что на 9% больше, чем во втором полугодии 2020-го. Такие данные во вторник, 17 августа, обнародовала пресс-служба Государственного агентства развития туризма в Facebook.

В то же время, отметили в Агентстве, указанный показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда Украину посетили два миллиона иностранцев) и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года (шесть миллионов туристов).

"70% иностранцев, посетивших Украину, - европейцы (на 10% меньше прошлогоднего показателя), 24% - представители стран Азиатского региона (на 8% больше, чем в 2020 году), 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7 % - граждане Африканского континента", - говорится в сообщении.

Также в госагентстве назвали самые популярные среди украинцев туристические направления.

"В первом полугодии 2021 года украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 миллиона граждан Украины. Традиционными туристическими направлениями остаются такие страны, как Турция (774 тысячи) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тысяч)", - уточнила пресс-служба.



На такую статистику повлияли карантинные ограничения государств, правила въезда в ту или иную страну, а также ситуация с распространением коронавируса, резюмировали в Агентстве.

Источник: https://korrespondent.net/
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