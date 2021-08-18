В Украине подскочил суточный прирост COVID-19

В Украине за день подтвердили 1447 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2268666. Об этом сообщает Минздрав в среду, 18 августа.
При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - 2198220), а скончались 40 человек (всего - 53336). В больницы попали 677 украинцев с коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 181/8410
Винницкая - 52/2734
Волынская - 13/1232
Днепропетровская - 93/4328
Донецк - 155/1769
Житомирская - 38/2227
Закарпатская - 17/1543
Запорожская - 51/1729
Ивано-Франковская - 23/1131
Киевская - 54/4279
Кировоградская - 8/1236
Луганская - 65/781
Львовская - 35/2926
Николаевская - 19/1854
Одесская - 130/3290
Полтавская - 44/19
Ровенская - 31/857
Сумская - 33/2007
Тернопольская - 47/1285
Харьковская - 89/4919
Херсонская - 76/1400
Хмельницкая - 45/1134
Черкасская - 62/3106
Черновицкая - 58/970
Черниговская - 28/1638