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Новости
Украина
18 августа 21, 10:59
Одну дозу COVID-вакцины получили 4,8 млн украинцев
вакцина
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За день в Украине сделали почти 119 тысяч прививок от коронавируса. Завершили курс иммунизации более 2,8 млн человек.
В Украине за день 118 594 человека привили против COVID-19: первую дозу вакцины получили 58 441 человек, вторую дозу - 60 153 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 18 августа.

Накануне работали 839 мобильных бригад, 2 797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу - 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в Украине сделали 7 702 997 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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