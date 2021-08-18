Одну дозу COVID-вакцины получили 4,8 млн украинцев

В Украине за день 118 594 человека привили против COVID-19: первую дозу вакцины получили 58 441 человек, вторую дозу - 60 153 человека. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 18 августа.





Накануне работали 839 мобильных бригад, 2 797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу - 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего с 24 февраля в Украине сделали 7 702 997 прививок.



