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Новости
Украина
18 августа 21, 21:29
21 августа в Киев прибудет Варфоломей
Патриарх Варфоломей
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Варфоломей прибудет в Киев 21 августа. Православная церковь Украины (ПЦУ) зовет встретить вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе.

Православная церковь Украины призывает верующих встретить вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Приглашаем верующих вместе с нами встретить вселенского патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу", – сказано в сообщении.

В ПЦУ заявили, что именно благодаря твердой позиции Варфоломея сейчас Украинская православная церковь имеет равные права с другими церквями мира, а украинцы могут молиться на родном языке.

Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу, 21 августа, в 10:00 в Михайловском соборе.

В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.

СПРАВКА. 5 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.

16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния". В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха. 28 июля 2021-го Варфоломей обратился к украинцам в годовщину крещения Руси – Украины.
liga.net
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