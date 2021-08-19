Отток населения Украины вырос в 2021 году

Численность населения Украины с января по июнь 2021 года сократилось на 205,2 тысячи человек и по состоянию на 1 июля составляло 41,383 миллиона человек. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Государственной службы статистики (Госстат).





Так, с начала года количество умерших достигло 349 тысяч человек, хотя за аналогичный период прошлого года данный показатель был ниже – 287 тысяч.





За этот же период родилось 132,6 тысяч детей, что на 6,5 тысяч меньше аналогичного показателя годом ранее.





"Количество умерших существенно преобладает над числом новорожденных. На 100 умерших приходится 38 новорожденных", - говорится в сообщении ведомства.





По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года.





Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).



