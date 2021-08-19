Зеленский подписал указ о реформе здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью. Решение было принято на заседании СНБО 30 июля.





Соответствующий указ №369/2021 и решение СНБО обнародовано на сайте главы государства в среду, 18 августа.





Отмечается, что правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.





Стратегический план подразумевает введение с 1 января 2022 года:





индикаторов качества оказания первичной медпомощи,

введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.





Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его исполнение возложен на секретаря СНБО.



