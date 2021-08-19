Зеленский подписал решение СНБО по защите границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Об этом в среду, 18 августа сообщает пресс-служба ОПУ.





Так, согласно решению СНБО, в течение шести месяцев Кабинет министров совместно с органами местного самоуправления обязан провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема. А также определить владельцев и пользователей земельных участков, примыкающих к границам, их кадастровых номеров, целевого назначения и формы собственности.





Также власти обязаны прекратить права постоянного пользования и принять меры по изъятию, отчуждению, выкупу земельных участков земель природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы, и размещенных на них объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц.





Указано, что данные земли будут переданы в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).





Указом предусматривается разработка и утверждение государственной целевой программы по обустройству границы.





Решение СНБО обязывает Кабмин обеспечить оформление госграницы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций ГПСУ и их содержание.





Кроме того, правительство обязано обеспечить укрепление берегов украинской части пограничных водных объектов, возвращения их русла в прежнее положение в соответствии с документами, указанными в международных договорах о режиме госграницы, и обеспечить стабильность линии границы Украины, которая проходит по реке, озеру или другому водоему.





Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственность за его выполнение возлагается на секретаря СНБО.



