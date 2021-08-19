Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.17
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 августа 21, 10:50
Зеленский подписал решение СНБО по защите границ Украины
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди прочего указ президента содержит ряд засекреченных поручений для Кабинета министров.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Об этом в среду, 18 августа сообщает пресс-служба ОПУ. 

Так, согласно решению СНБО, в течение шести месяцев Кабинет министров совместно с органами местного самоуправления обязан провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема. А также определить владельцев и пользователей земельных участков, примыкающих к границам, их кадастровых номеров, целевого назначения и формы собственности.

Также власти обязаны прекратить права постоянного пользования и принять меры по изъятию, отчуждению, выкупу земельных участков земель природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земель историко-культурного назначения шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы, и размещенных на них объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц.

Указано, что данные земли будут переданы в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Указом предусматривается разработка и утверждение государственной целевой программы по обустройству границы.

Решение СНБО обязывает Кабмин обеспечить оформление госграницы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций ГПСУ и их содержание.

Кроме того, правительство обязано обеспечить укрепление берегов украинской части пограничных водных объектов, возвращения их русла в прежнее положение в соответствии с документами, указанными в международных договорах о режиме госграницы, и обеспечить стабильность линии границы Украины, которая проходит по реке, озеру или другому водоему.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственность за его выполнение возлагается на секретаря СНБО.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
При СНБО создали группу по защите инфопространства
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент подписал закон о коренных народах
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МИД озвучил состав участников Крымской платформы
noimageКрым выглядит, как авианосец - Зеленский
noimageСпасатели объявили в Украине штормовое предупреждение
noimageВ Украине больше 1,5 тысяч новых случаев COVID-19
noimageНа Донбассе погиб украинский военный
Лента новостей