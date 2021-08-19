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Новости
Украина
19 августа 21, 11:21
К саммиту Крымская платформа присоединится Румыния
Румыния
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К саммиту Крымской платформы присоединятся по меньшей мере 40 стран, сообщили в МИД Украины.
Румыния примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Об этом в среду, 18 августа сообщила пресс-служба Офиса президента. 

Сообщается, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе телефонного разговора ознакомил советника президента Румынии по европейским делам Леонарда Орбана с подготовкой к саммиту Крымской платформы и его содержательным наполнением.

В свою очередь Орбан подтвердил неизменность поддержки Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также добавил, что Румыния будет представлена на мероприятии на высоком уровне.

Саммит Крымской платформы впервые пройдет 23 августа в Киеве, его главная цель - деоккупация полуострова и возвращения его Украине мирным путем. Ожидается, что в мероприятиях будут участвовать до сорока международных и правительственных делегаций. 

Участники саммита должны принять итоговый документ о деоккупации захваченного Россией полуострова.

Источник: https://korrespondent.net/
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