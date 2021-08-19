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Украина
19 августа 21, 12:29
На Донбассе погиб украинский военный
донбасс
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Накануне сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ, но обошлось без потерь. А с начала текущих суток украинский боец был смертельно ранен.
За сутки, 18 августа, на Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 19 августа.

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. У Водяного, на Приазовье, сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра. При этом обошлось без потерь у ВСУ.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. В направлении Новоалександровки сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Источник: https://korrespondent.net/
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