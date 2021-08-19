В Украине больше 1,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине 1560 новых случаев коронавируса за сутки - всего в стране их уже 2270226. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 19 августа.





За день выздоровели 898 украинцев (всего - 2199118), скончались 32 человека (всего - 53368). В больницы за день попали 665 больных.





Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):





Киев - 245/8975

Винницкая - 72/2273

Волынская - 17/1013

Днепропетровская - 61/3921

Донецк - 69/1305

Житомирская - 42/1911

Закарпатская - 18/1080

Запорожская - 80/1903

Ивано-Франковская - 58/1193

Киевская - 58/4768

Кировоградская - 10/1191

Луганская - 52/730

Львовская - 57/2460

Николаевская - 22/1936

Одесская - 105/2534

Полтавская - 38/3018

Ровенская - 17/922

Сумская - 48/2286

Тернопольская - 87/1045

Харьковская - 130/4334

Херсонская - 50/1741

Хмельницкая - 59/1120

Черкасская - 44/3210

Черновицкая - 82/787

Черниговская - 39/1634



