Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение

В Украине спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 19 августа.





Град и шквалы ожидаются в центральных (кроме Винницкой), южных и восточных областях. Тогда как ливни ожидаются в центральных и южных областях.





Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.





В ГСЧС предостерегли, что в местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.



