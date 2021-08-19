Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.17
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 августа 21, 12:33
Спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение
штормовое предупреждение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дожди, град и шквалы ожидаются почти по всей территории страны. В некоторых регионах реки могут выйти и берегов.
В Украине спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 19 августа.

Град и шквалы ожидаются в центральных (кроме Винницкой), южных и восточных областях. Тогда как ливни ожидаются в центральных и южных областях.

Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.

В ГСЧС предостерегли, что в местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украину идут ливни с грозами, град
Часть Украины накроют ливни с градом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МИД озвучил состав участников Крымской платформы
noimageКрым выглядит, как авианосец - Зеленский
noimageВ Украине больше 1,5 тысяч новых случаев COVID-19
noimageНа Донбассе погиб украинский военный
noimageК саммиту Крымская платформа присоединится Румыния
Лента новостей