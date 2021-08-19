Крым выглядит, как авианосец - Зеленский

Инициатива Крымская платформа будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщается на сайте главы государства.





Как отметил Зеленский, идеология Крымской платформы заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности, затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.





"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - естественной, экологической, туристической…Что можно сделать? Надо ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - заявил Президент.





По его словам, на саммит Крымской платформы прибудет около 40 иностранных делегаций.





"На сегодня Крымская платформа - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы", - сообщил глава государства.





Владимир Зеленский считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика, пока не будет происходить деоккупация украинских территорий.





"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, у которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционная политика действенная", - подчеркнул президент.



