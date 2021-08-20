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Украина
19 августа 21, 21:44
Зеленский дал интервью журналистам пяти стран, включаю РФ
Зеленский
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Президент ожидает, что Ангела Меркель привезет энергетические гарантии для нашей страны.

Президент Владимир Зеленский дал интервью иностранным изданиям, в котором рассказал, чего ожидает от приезда в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель. Глава государства подарков не ожидает от политика, но не исключает, что гостья привезет гарантии по энергетической безопасности для нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

- Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного соглашения, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который  будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС, - заявил Зеленский.

По мнению украинского лидера, подход Меркель заключается в том, что она руководствуется прагматическими соображениями в отношениях с Россией. Но сам президент считает этот подход слишком мягким.

- Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко, - отметил Зеленский.

Интервью президент Владимир Зеленский дал журналистам стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Россия, Франция и Германия, а также США. Среди них - издания Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета".
kp.ua
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