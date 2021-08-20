Новой главой Харьковского облсовета стала Егорова-Луценко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Егорова-Луценко была единственной кандидатурой на должность руководителя совета.

При обсуждении кандидатуры в своем выступлении Татьяна Егорова-Луценко приоритетными направлениями работы назвала медицинскую отрасль и промышленность.

Среди отраслей Егорова-Луценко ставит в приоритет агросектор, IT и экологию.

Егорова-Луценко начала работу в Харьковской областной госадминистрации в августе 2020 года. Тогдашний председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер назначил ее своим первым заместителем. Позднее она была назначена руководителем фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете, но в апреле 2021 этого года новая глава Харьковской ОГА Айна Тимчук уволила Егорову-Луценко с должности первого заместителя. Политика также убрали с должности председателя фракции "Слуга народа", сделав ее первым заместителем председателя.

Как сообщает "Новое время", на должности вице-губернатора Татьяна Егорова-Луценко заработала 153 тыс. 218 грн, а ее муж Виталий Луценко получил 13 тыс. Грн в ООО Юридическая компания Астара. Чиновница хранила наличными 1,45 млн грн, а у ее мужа числилось 1,2 млн грн, $4 тыс. и 3 тыс. евро.

У семьи Егоровой-Луценко два авто. Ее муж пользуется Mercedes-Benz GLE 250 стоимостью 1,74 млн грн, а сама экс-чиновница бесплатно могла пользоваться Porsche Macan за 1,75 млн грн, принадлежащим Надежде Оберемок. Татьяна Егорова-Луценко внесла в декларацию две шубы из натурального меха и два набора ювелирных украшений: золотые кольца с серьгами.

Муж экс-чиновницы владеет 14-ю земельными участками в разных районах области. Семь из них он приобрел в то время, когда Татьяна Егорова-Луценко занимала пост первого заместителя председателя ХОГА. Также у супругов есть несколько квартир. Апартаменты в Харькове на 135 кв м стоимостью в 3,38 млн грн принадлежат Виталию Луценко, а квартиры площадью 73 кв м в Песочине и Харькове принадлежат Егоровой-Луценко.

Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов. 19 августа Товмасяна уволили с должности главы Харьковского облсовета.