Захват власти талибами в Афганистане:последствия для Украины

Об этом рассказывает глава Центра новых решений, чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев, сообщает Новое время.





По его словам, существует высокий риск ухода на второй план и снижения международного внимания к Украине.





"Первой "жертвой" станет киевский саммит Крымской платформы 23 августа. Логично, что в головах лидеров и в кулуарных разговорах на полях саммита речь пойдет скорее не о пути деоккупации Крыма от российского агрессора, а об ужасах нового афганского режима и размышлениях, что делать с Афганистаном дальше. И, к сожалению, очевидно снова будем слышать тезисы о необходимости усиления диалога и взаимодействия Запада с Москвой в урегулировании острой безопасности кризиса в Средней Азии", — пишет дипломат.





Также события в Афганистане могут бросить тень на результаты визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, отмечает Елисеев. Так, события в Афганистане практически нивелирует символизм и значение для Украины договоренности по линии Байден-Зеленский.





Кроме того, Москва может воспользоваться "окном возможностей" и предложить Вашингтону и ЕС совместное взаимодействие в решении проблемы Афганистана в обмен на уступки по "украинскому досье", пишет дипломат.





"Афганские события стали холодным душем в мировой политике, последствия которых будут ощутимы не один год. Вполне очевидно, что сегодня мы все являемся свидетелями очередного смещения акцентов в масштабах, которые выходят далеко за рамки региона. Главной целью Киева должно быть то, чтобы оказаться в кругу союзников и не дать превратить решение проблем Донбасса и Крыма в разменную монету в сложной геополитической игре", — подчеркнул Елисеев.



