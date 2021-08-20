Джапарова о новых арестах крымских татар в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций – одна, и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка. Пять задержанных – это активисты, люди, которые посещали судебные заседания, помогали родственникам. Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", - сказала замминистра.

Джапарова отметила, что политические заключенные, удерживаемые на территории России, получают помощь, которую финансирует Украина через Министерство иностранных дел.

"Политические заключенные, которые сегодня находятся либо в оккупированном Крыму, либо в Ростове-на-Дону, в других частях России, имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной", - сказала Джапарова.

Напомним, 17 августа в Крыму на рассвете прошли массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. Были задержаны 5 человек. 19 августа 2021 г. "суд" в Севастополе отправил под стражу еще двух из пяти крымских татар. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. В ФСБ заявляют, что арестовали якобы двух лидеров и троих участников организации "Хизб-ут-Тахрир", которая считается в России террористической.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что массовые обыски в домах крымских татар - это реакция оккупационных властей Крыма на предстоящий саммит "Крымской платформы", который начнется 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. "Российская власть в полной мере использует все свое репрессивное законодательство в оккупированном Крыму, прежде всего для того, чтобы оказывать давление на местное население, преимущественно крымских татар, как наиболее значимую социальную группу, которая не приняла оккупацию и ее последствия", - сказал Полозов.