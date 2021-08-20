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Новости
Украина
20 августа 21, 09:52
Украина закупила партию препаратов от коронавируса
лекарства
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Исследования препарата Тоцилизумаб еще продолжаются, но прошлогодний опыт его использования обнадеживает.
Госпредприятие Медицинские закупки купило почти три тысячи флаконов препарата Тоцилизумаб, который используется для лечения коронавируса. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что 2784 флакона препарата поставили на национальный склад. Далее он будет распределен в регионы для своевременной помощи тяжелобольным.

"Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни - мы должны его использовать", - прокомментировал поставку заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он отметил, что лекарства приобрели непосредственно у производителя.

Этот препарат, согласно рекомендациям Минздрава, применяют в комбинации с дексаметазоном в лечении некоторых госпитализированных пациентов, у которых наблюдается быстрая декомпенсация дыхания в связи с COVID-19. К пациентам не в стационарных условиях его не применяют.

Сейчас также продолжается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира.

Кроме того, есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, о чем будет сообщено дополнительно.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время определено и законтрактовано 257 больниц специализированной помощи пациентам с COVID-19. Они распределены на учреждения первой и второй волны реагирования. Мощности и этих больниц насчитывают 38 943 кровати, из них 37 222 с кислородом (96%) и 3 211 реанимационных.

Источник: https://korrespondent.net/
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