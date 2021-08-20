Украина закупила партию препаратов от коронавируса

Госпредприятие Медицинские закупки купило почти три тысячи флаконов препарата Тоцилизумаб, который используется для лечения коронавируса. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба МОЗ.





Отмечается, что 2784 флакона препарата поставили на национальный склад. Далее он будет распределен в регионы для своевременной помощи тяжелобольным.





"Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни - мы должны его использовать", - прокомментировал поставку заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.





Он отметил, что лекарства приобрели непосредственно у производителя.





Этот препарат, согласно рекомендациям Минздрава, применяют в комбинации с дексаметазоном в лечении некоторых госпитализированных пациентов, у которых наблюдается быстрая декомпенсация дыхания в связи с COVID-19. К пациентам не в стационарных условиях его не применяют.





Сейчас также продолжается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира.





Кроме того, есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, о чем будет сообщено дополнительно.





В Минздраве также отметили, что в настоящее время определено и законтрактовано 257 больниц специализированной помощи пациентам с COVID-19. Они распределены на учреждения первой и второй волны реагирования. Мощности и этих больниц насчитывают 38 943 кровати, из них 37 222 с кислородом (96%) и 3 211 реанимационных.



