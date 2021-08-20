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Новости
Украина
20 августа 21, 09:59
Зеленский вновь обратится к Байдену по СП-2
Владимир Зеленский
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Глава государства заявил, что тема Северного потока – 2 будет среди приоритетных на повестке дня его встречи с президентом США.
Президент Владимир Зеленский заявил, что попросит американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию с Северным потоком-2, поскольку сомневается в том, что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены. Об этом Зеленский сказал в интервью The Washington Post.

Зеленский заявил в интервью, что "не очень верит", что все обязательства соглашения будут выполнены. А на вопрос, считает ли он соглашение между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся, добавляет газета.

"Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута", - сказал Зеленский.

Он добавил, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию во время их встречи в Белом доме 31 августа.

Издание напоминает, что США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры. В обмен на прекращение усилий США по блокированию Северного потока-2 страны договорились, что Германия будет инвестировать в украинскую инфраструктуру экотехнологий, а Берлин и Вашингтон будут работать вместе над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.

Зеленский также рассказал журналистам, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

"Технически мы даже смогли бы транспортировать "зеленый" водород по нашим газопроводам", – сказал Зеленский, отметив, что пока Украина еще стоит еще в самом начале этого процесса.

Источник: https://korrespondent.net/
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