Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕС

Ни одно государство на сегодняшний день не является полностью свободным от коррупции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, сообщает пресс-служба главы государства.





Он прокомментировал утверждение о том, что страна прежде, чем вступить в НАТО, должна побороть коррупцию.





"Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире", - сказал Зеленский.





Он добавил, что в стране есть несколько антикоррупционных органов - Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.





По словам Зеленского, Украина, имеющая статус "почти члена ЕС и почти члена НАТО", уже живет по европейским стандартам.



