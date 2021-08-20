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Новости
Украина
20 августа 21, 10:09
До запуска СП-2 защитим свои интересы - Зеленский
СП-2
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После окончания строительства газопровода Северный поток-2 есть вероятность, что он не заработает, подчеркнул президент.
Время, необходимое для полноценного запуска российского газопровода Северный поток-2 Украина будет использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Даже если до полного завершения Северного потока-2 остается один процент работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время… Мы используем время для защиты собственных интересов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что необходимо соблюдать нормы международного права и международные энергетические стандарты.

Глава государства подчеркнул, даже после окончания строительства газопровода есть вероятность, что он не заработает.

Зеленский отметил, что Украина потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около двух миллиардов долларов в год. Также может пострадать рядовой украинец из-за роста цен на газ, поскольку по трубопроводу через территорию страны будет транспортироваться меньше топлива.

Источник: https://korrespondent.net/
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