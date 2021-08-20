График работы метро Киева на День Независимости

В Киеве в связи с празднованием Дня государственного флага и 30-й годовщины независимости 23 и 24 августа будет изменен график работы некоторых станций метрополитена. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.





Так, 23 августа в течение всего дня будут закрыты вход и выход станции Золотые ворота, которые расположены на ул. Владимирской.





24 августа с утра до 13:00 закроют вход и выход станции метро Майдан Независимости и переход между станциями Майдан Независимости и Крещатик (поезда не будут останавливаться на станции Майдан Независимости).

Кроме того, в этот день с 8:00 до 13:00 будут закрыты вход и выход станции Крещатик, которые расположены на Аллее Героев Небесной сотни.





Также 24 августа возможно ограничение работы станций метро Олимпийская, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта в связи с праздничным концертом - перед его началом в 18:30 и после завершения.





"В зависимости от пассажиропотока", - уточнили в КГГА.





Наконец, в мэрии анонсировали, что в ночь на 25 августа метрополитен будет работать на два часа дольше.



