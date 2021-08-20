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20 августа 21, 10:24
График работы метро Киева на День Независимости
метро Киева
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В ночь с 24 на 25 августа столичный пассажирский транспорт будет работать на два часа дольше.
В Киеве в связи с празднованием Дня государственного флага и 30-й годовщины независимости 23 и 24 августа будет изменен график работы некоторых станций метрополитена. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, 23 августа в течение всего дня будут закрыты вход и выход станции Золотые ворота, которые расположены на ул. Владимирской.

24 августа с утра до 13:00 закроют вход и выход станции метро Майдан Независимости и переход между станциями Майдан Независимости и Крещатик (поезда не будут останавливаться на станции Майдан Независимости).
Кроме того, в этот день с 8:00 до 13:00 будут закрыты вход и выход станции Крещатик, которые расположены на Аллее Героев Небесной сотни.

Также 24 августа возможно ограничение работы станций метро Олимпийская, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта в связи с праздничным концертом - перед его началом в 18:30 и после завершения.

"В зависимости от пассажиропотока", - уточнили в КГГА.

Наконец, в мэрии анонсировали, что в ночь на 25 августа метрополитен будет работать на два часа дольше.

Источник: https://korrespondent.net/
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