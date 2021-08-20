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Украина
20 августа 21, 10:51
МИД об арестах крымских татар: Это такая зачистка
МИД
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"Власти" аннексированного Крыма пытаются уничтожить наименьшее сопротивление на полуострове, заявили в министерстве.
Задержания крымских татар на территории аннексированного Крыма преследуют единственную цель - запугать активистов. Такое мнение выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 19 августа.

"Это, к сожалению, системная история. Мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка", - отметила замминистра.

Джапарова подчеркнула, что последние пятеро задержанных - это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", - добавила она.

При этом дипломат заверила, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной".

Напомним, в МИД Украины заявили, что Киев рассматривает задержания активистов на аннексированном полуострове как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы, а президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на эти нарушения.

Источник: https://korrespondent.net/
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