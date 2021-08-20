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Украина
20 августа 21, 11:02
Сутки в ООС: девять нарушений, погиб военный
донбасс
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Сепаратисты семь раз обстреливали позиции украинских военных и дважды запускали беспилотник через линию разграничения.
За сутки, 19 августа, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов - семь обстрелов и два пролета беспилотников. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 20 августа.

В направлении Новоалександровки сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского и Новозвановки сепаратисты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Красногоровки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Южного сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10, а в Донецкой области - враждебного беспилотника типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

О нарушениях со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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