В Украине 1600 новых случаев COVID-19 за день

В Украине за день подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2271826. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 20 августа.





При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.





Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):





Киев - 222/17340

Винницкая - 33/1907

Волынская - 22/525

Днепропетровская - 68/4857

Донецкая - 108/1662

Житомирская - 48/2807

Закарпатская - 20/1463

Запорожская - 97/2035

Ивано-Франковская - 61/948

Киевская - 71/6524

Кировоградская - 10/1429

Луганская - 67/553

Львовская - 70/2186

Николаевская - 17/1363

Одесская - 109/4173

Полтавская - 56/3478

Ровенская - 29/870

Сумская - 46/2970

Тернопольская - 56/998

Харьковская - 86/3487

Херсонская - 75/1851

Хмельницкая - 68/958

Черкасская - 34/4419

Черновицкая - 79/1542

Черниговская - 48/1185



