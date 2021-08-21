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Новости
Украина
20 августа 21, 19:42
Политолог: Кличко избегает сильных соперников
Кличко
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Договорняков не будет, Кличко избегает ответственности.

Об этом написал эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в FB.

"Сегодня на заседание СНБО вызвали мэра Киева Виталия Кличко. Он решил не появиться, наверное, испугался ответственности, потому что не готов отчитаться о своей деятельности и подчиненных", - отметил он.

По его словам, к нему есть много вопросов: коррупционные факты, результаты расследований, но понимает, что за его правонарушения взялись системно, ему ничего ответить. Предупредил о своем отсутствии, потому избегает сильных соперников.

Как и в боксе, он выбирал договоренности со слабыми соперниками, так же работал в политике. Сейчас встретил сильного соперника, а "договорняков" больше не будет.

Центральная власть устала наблюдать за ситуацией с недостроенными станциями метро, ​​"уставшей" инфраструктурой и другими схемами.

Внимание к действиям Кличко - оправдано. Он ответственен за порядок в крупнейшем городе Украины, впечатление о столице и стране в целом составляют туристы других стран.
kp.ua
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