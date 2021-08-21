Кто приедет в Киев на 30-летие Независимости?

На грядущих праздниках, посвященных 30-летию независимости Украины, которым будет предшествовать еще и первый саммит "Крымской платформы", в Киев ожидается большой наплыв зарубежных гостей. Это будут президенты, главы правительств, министры и другие представители зарубежных партнеров нашей страны.

Как рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, только в саммите "Крымской платформы" 23 августа примут участие представители 44 стран и организаций. Из них - 14 глав государств, правительств и ЕС. И большинство из них останется и на празднование Дня Независимости 24 августа.

Как говорится на сайте президента, для участия в праздновании Дня Независимости в Украину прибудут сотни зарубежных гостей, в том числе лидеры государств, представители иностранных правительств и парламентов. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.

На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Венгрия, Словакия, Словения, Молдова, Финляндия и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Польши Анджей Дуда прибудет в воскресенье с трехдневным визитом в Украину. Он примет участие в переговорах в рамках "Крымской платформы", встретится с Владимиром Зеленским.

"Анджей Дуда едет с визитом в Украину, а затем почти сразу в Молдову. Обе страны будут отмечать 30-летие независимости, но прежде всего эти визиты являются проявлением поддержки территориальной целостности и прозападных устремлений обоих наших партнеров", - заявили в канцелярии президента Польши.

От Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции в Киев приедут премьер-министры. Швейцария и Чехия будут представлены спикерами парламентов.

От Турции, Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории и Северной Македонии приедут главы МИДов. От Британии и Португалии - министры обороны. США представит министр транспорта, Норвегию - госсекретарь МИД.

От НАТО прибудет заместитель генсекретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь. Будут также послы Новой Зеландии, Австралии, Кипра, Канады, Мальты, Японии, Греции.

"На параде по случаю Дня Независимости Украины также будут присутствовать десятки международных гостей. Это будет знак поддержки Украины, а также знак уважения к Вооруженным силам Украины, которые героически семь лет противостоят гораздо более мощной машине российской армии и российской гибридной войне, которая ведется против Украины", - пояснил Дмитрий Кулеба.

На празднования приедет и Константинопольский патриарх Варфоломей, который последний раз был в Украине в 2008 году. Он прибудет в Киев 21 августа. В 10.00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе.

22 августа вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием патриарх возглавит литургию под открытым небом в Святой Софии.

Помимо "Крымской платформы" в праздничные дни состоится саммит первых леди, который инициирует супруга президента Украины Елена Зеленская. Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская". Сегодня фактически нет ни одной международной площадки, на которой первые леди и джентльмены могли бы общаться на регулярной основе, объединяя опыт своих стран и своего лидерства. По инициативе Елены Зеленской будет проведен гуманитарный форум, который создается именно в Украине. В мероприятии примут участие не только первые леди и джентльмены, но и специалисты и эксперты из разных стран и отраслей.

Вечером 23 августа пройдет праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины при участии легенд оперы и балета.