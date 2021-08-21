Пикет УПЦ МП на трассе, по которой ехал патриарх Варфоломей

Верующие УПЦ Московского патриархата в пятницу, 20 августа, устроили пикетирование вдоль Бориспольской трассы, по которой ехал прилетевший в Украину Вселенский патриарх Варфоломей. Об этом публикуя фото и видео с места событий сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что несколько групп верующих УПЦ МП с плакатами главы своей церкви митрополита Онуфрия устроили акцию по маршруту передвижения Вселенского патриарха Варфоломей из аэропорта в Киев.

Таким образом они хотели донести Константинопольскому патриарху, что не поддерживают томос, который он дал ПЦУ. Прихожане считают своим единственным предстоятелем митрополита Онуфрия - главу Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Участники акции держали в руках десятки однотипных цветных плакатов с портретом Онуфрия, на которых на трех языках - греческом, английском и украинском - было написано что именно его они считают своим предстоятелем.

Кроме того, 21 августа в 11:00 УПЦ МП планирует провести акцию под Верховной Радой, где патриарх Варфоломей будет встречаться с президентом Зеленским и главой парламента Разумковым.

Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возглавят литургию в Святой Софии 22 августа на территории собора Святой Софии.

Напомним, архиепископ Константинополя патриарх Варфоломей прибыл в Киев на празднование 30-летия независимости Украины по приглашению президента Владимира Зеленского. 21 августа в Киеве состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе. 22 августа вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием патриарх возглавит литургию под открытым небом в Святой Софии.





Во время четырехдневного визита в Украину патриарх Варфоломей также встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом ШШмыгалем, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и послами Турции и Греции в Украине. Также епископ планирует возложить цветы к памятнику жертв Голодомора и встретиться с детьми погибших на Донбассе.





5 января 2019 года в Стамбуле Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. В тот же день пятый президент Петр Порошенко наградил Вселенского Патриарха орденом "За заслуги" I степени. Предполагалось, что Варфоломей приедет на Объединительный собор в Киев 15 декабря 2018 года, на котором выбрали предстоятеля ПЦУ, но этого не произошло. В последний раз он был в Украине в 2008 году.





Во время визита в Турцию в октябре президент Владимир Зеленский пригласил Вселенского патриарха на 30-ю годовщину независимости Украины. Это была вторая встреча шестого президента и Вселенского Патриарха. В декабре Вселенский Патриарх подтвердил, что принял приглашение Зеленского и прибудет в Киеве на празднование Дня независимости Украины.