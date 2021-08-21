Пикет УПЦ МП на трассе, по которой ехал патриарх Варфоломей

Верующие УПЦ Московского патриархата в пятницу, 20 августа, устроили пикетирование вдоль Бориспольской трассы, по которой ехал прилетевший в Украину Вселенский патриарх Варфоломей. Об этом публикуя фото и видео с места событий сообщает PavlovskyNews.
Отмечается, что несколько групп верующих УПЦ МП с плакатами главы своей церкви митрополита Онуфрия устроили акцию по маршруту передвижения Вселенского патриарха Варфоломей из аэропорта в Киев.
Таким образом они хотели донести Константинопольскому патриарху, что не поддерживают томос, который он дал ПЦУ. Прихожане считают своим единственным предстоятелем митрополита Онуфрия - главу Украинской Православной Церкви Московского патриархата.
Участники акции держали в руках десятки однотипных цветных плакатов с портретом Онуфрия, на которых на трех языках - греческом, английском и украинском - было написано что именно его они считают своим предстоятелем.
Кроме того, 21 августа в 11:00 УПЦ МП планирует провести акцию под Верховной Радой, где патриарх Варфоломей будет встречаться с президентом Зеленским и главой парламента Разумковым.
Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возглавят литургию в Святой Софии 22 августа на территории собора Святой Софии.
Напомним, архиепископ Константинополя патриарх Варфоломей прибыл в Киев на празднование 30-летия независимости Украины по приглашению президента Владимира Зеленского. 21 августа в Киеве состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе. 22 августа вместе с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием патриарх возглавит литургию под открытым небом в Святой Софии.