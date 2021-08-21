Зеленский подписал указ, изменяющий процедуру помилования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении Положения о порядке осуществления помилования. Документ под №373/2021 опубликован на сайте главы государства в пятницу, 20 августа.





Согласно указу, лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение ПДД или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных положением УК Украины об условно-досрочном освобождении.





В исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования, омбудсменом, советниками - уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности.





Также теперь заседание Комиссии по помилованию, если позволяют технические средства, может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.





Указ вступает в силу со дня его опубликования.



