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Новости
Украина
21 августа 21, 12:56
Зеленский подписал указ, изменяющий процедуру помилования
Владимир Зеленский
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Глава государства изменил процедуру помилования коррупционеров, нарушителей ПДД и нетрезвых водителей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении Положения о порядке осуществления помилования. Документ под №373/2021 опубликован на сайте главы государства в пятницу, 20 августа.

Согласно указу, лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение ПДД или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных положением УК Украины об условно-досрочном освобождении.

В исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования, омбудсменом, советниками - уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности.

Также теперь заседание Комиссии по помилованию, если позволяют технические средства, может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://korrespondent.net/
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