Глава Бюро экономической безопасности - Вадим Мельник

Кабинет министров Украины назначил директора Бюро экономической безопасности. Им стал глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом сообщается на сайте Кабмина.





Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.





"Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", - говорится в документе.





Напомним, отбор на должность главы Бюро экономической безопасности был начат в Украине в начале июня. "Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новообразованному органу", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



