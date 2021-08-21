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Новости
Украина
21 августа 21, 12:58
Глава Бюро экономической безопасности - Вадим Мельник
Вадим Мельник
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Директором БЭБ стал глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Он назначен сроком на пять лет.
Кабинет министров Украины назначил директора Бюро экономической безопасности. Им стал глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", - говорится в документе.

Напомним, отбор на должность главы Бюро экономической безопасности был начат в Украине в начале июня. "Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новообразованному органу", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: https://korrespondent.net/
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