Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Его встречали премьер-министр Денис Шмыгаль и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом сообщил глава правительства.





"Лично поздравил в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - написал Шмигаль в своем Telegram-канале.





Он добавил, что делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.





"Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества", - отметил Шмыгаль.













Отметим, что это первый визит Вселенсокго патриарха за 13 лет.





Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей проведет литургию в Киеве в Святой Софии вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.





Накануне приезда патриарха Варфоломея верующие УПЦ пикетировали трассу. Участники акции держали в руках однотипные плакаты с портретом патриарха УПЦ МП Онуфрия, на которых сообщалось, что именно он является их предстоятелем.



