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Новости
Украина
21 августа 21, 12:59
Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину
Вселенский Патриарх Варфоломей
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Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Его встречали премьер-министр Денис Шмыгаль и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом сообщил глава правительства.

"Лично поздравил в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - написал Шмигаль в своем Telegram-канале.

Он добавил, что делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

"Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества", - отметил Шмыгаль.



Отметим, что это первый визит Вселенсокго патриарха за 13 лет.

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей проведет литургию в Киеве в Святой Софии вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Накануне приезда патриарха  Варфоломея верующие УПЦ пикетировали трассу. Участники акции держали в руках однотипные плакаты с портретом патриарха УПЦ МП Онуфрия, на которых сообщалось, что именно он является их предстоятелем.

Источник: https://korrespondent.net/
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