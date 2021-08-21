Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 августа 21, 13:12
В Нацполиции провели ряд кадровых назначений
Нацполиця
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Соответствующие кадровые назначения в Национальной полиции были произведены в пятницу, 20 августа.
В Нацполиции провели ряд кадровых назначений. Первым заместителем главы Нацполиции - начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов. Департамент стратегических расследований Нацполиции возглавил полковник полиции Валентин Копаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины. 

Как уточнили в ведомстве, Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД. Он был руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, получил статус участника боевых действий. Организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности.

На занимаемой ранее должности Кузнецов занимался организацией и непосредственным раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против основ национальной безопасности Украины. 

Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Рада назначила нового министра энергетики
Зеленский учредил университет будущего
Кличко: Постоянно угрожают смещением с должности
В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинский самолет вылетел из Кабула
noimageПатриарх Варфоломей и глава ПЦУ провели литургию
noimageДанилов о санкциях РФ: Лучший подарок
noimageСиноптики предупредили об ухудшении погоды
noimageВ Украине 1732 новых случая COVID-19 за сутки
Лента новостей