В Нацполиции провели ряд кадровых назначений. Первым заместителем главы Нацполиции - начальником криминальной полиции стал генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов. Департамент стратегических расследований Нацполиции возглавил полковник полиции Валентин Копаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.





Как уточнили в ведомстве, Кузнецов более 20 лет работает в системе МВД. Он был руководителем Департамента оперативно-технических мероприятий Нацполиции, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины, получил статус участника боевых действий. Организовывал работу постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, расстановку сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО, а также обеспечивал координацию их деятельности.





На занимаемой ранее должности Кузнецов занимался организацией и непосредственным раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, в томе числе преступлений против основ национальной безопасности Украины.





Копаев ранее работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.



