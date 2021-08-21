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Украина
21 августа 21, 13:13
Пострадавшим от пожара в Броварах обещают жилье и питание
пожар
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Дом в котором произошло возгорание, окружен и все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы "Комкон".
Пострадавших во время пожара в Броварах расселят во временное жилье, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости. Об этом в пятницу, 20 августа сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

"Комиссия ТЭП и ЧС собралась на экстренное заседание. Уже организованы места временного расселения всех пострадавших, в том числе обеспечение питанием, медикаментами и вещами первой необходимости", - написал градоначальник. 

Он отметил, что подробные списки лиц и семей, нуждающихся во временном отселении, будут формировать работники оперативного штаба.

По его словам, дом уже окружен и все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы "Комкон".

Источник: https://korrespondent.net/
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