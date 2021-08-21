Пострадавшим от пожара в Броварах обещают жилье и питание

Пострадавших во время пожара в Броварах расселят во временное жилье, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости. Об этом в пятницу, 20 августа сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.





"Комиссия ТЭП и ЧС собралась на экстренное заседание. Уже организованы места временного расселения всех пострадавших, в том числе обеспечение питанием, медикаментами и вещами первой необходимости", - написал градоначальник.





Он отметил, что подробные списки лиц и семей, нуждающихся во временном отселении, будут формировать работники оперативного штаба.





По его словам, дом уже окружен и все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы "Комкон".



