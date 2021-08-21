Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению Главы государства по случаю 30-летия независимости. Об этом в пятницу, 20 августа сообщает Офис президента.

"Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важн", - заявил Президент в начале встречи.

Владимир Зеленский напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Его Святейшество посещает нашу страну в третий раз.

Со своей стороны Вселенский Патриарх поблагодарил Президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на "прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости".

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - отметил гость.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.

Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину накануне вечером. Это третий его визит в нашу страну. В сентябре 1997 года Его Святейшество посещал Одессу, а в июле 2008 года - Киев.



