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Новости
Украина
21 августа 21, 13:19
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом
Владимир Зеленский
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В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению Главы государства по случаю 30-летия независимости. Об этом в пятницу, 20 августа сообщает Офис президента. 
 
"Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важн", - заявил Президент в начале встречи.
 
Владимир Зеленский напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Его Святейшество посещает нашу страну в третий раз.
 
Со своей стороны Вселенский Патриарх поблагодарил Президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на "прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости".
 
"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", - отметил гость. 
 
Во время встречи собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.
 
Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Украину накануне вечером. Это третий его визит в нашу страну. В сентябре 1997 года Его Святейшество посещал Одессу, а в июле 2008 года - Киев.

Источник: https://korrespondent.net/
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