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Новости
Украина
21 августа 21, 13:21
В санкционный список России вошли Кулеба и Данилов
РФ
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Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции.
Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Об этом в пятницу, 20 августа, идет речь в постановлении правительства РФ.

Известно, что в список также вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Последний раз список расширялся в декабре прошлого года. Тогда его пополнили спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и несколько депутатов от "Слуги народа".

Ранее, в 2018 году, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Тогда же в список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда лиц, в том числе известных украинцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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