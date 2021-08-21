Шарль Мишель прилетит в Киев на саммит Крымской платформы

Президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе двухдневного визита Украину 23-24 августа примет участие в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-ти летия Независимости Украины. Об этом в пятницу, 20 августа сообщается на официальном сайте Евросовета.





Отмечается, что на первый день визита в Киев у главы Евросовета запланированы встреча с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, выступление на инаугурационном саммите и посещение Офиса Крымской платформы.





На следующий день Шарль Мишель будет присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.





Известно, что в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа примут участие представители всех 27 государств-членов ЕС и почти всех членов НАТО.





Среди них - 14 глав государств, правительств и Евросоюза. Руководители стран и правительств прибудут из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии.





На саммите будут представлены три международные организации - НАТО, Совет Европы и ГУАМ, а также Европейская комиссия.





Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



