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Украина
21 августа 21, 13:26
Шарль Мишель прилетит в Киев на саммит Крымской платформы
Шарль Мишель
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Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Ко второй половине августа число подтвержденных участников саммита достигло 45.
Президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе двухдневного визита Украину 23-24 августа примет участие в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-ти летия Независимости Украины. Об этом в пятницу, 20 августа сообщается на официальном сайте Евросовета.

Отмечается, что на первый день визита в Киев у главы Евросовета запланированы встреча с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, выступление на инаугурационном саммите и посещение Офиса Крымской платформы.

На следующий день  Шарль Мишель будет присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

Известно, что в инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа примут участие представители всех 27 государств-членов ЕС и почти всех членов НАТО.

Среди них - 14 глав государств, правительств и Евросоюза. Руководители стран и правительств прибудут из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии.

На саммите будут представлены три международные организации - НАТО, Совет Европы и ГУАМ, а также Европейская комиссия.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Источник: https://korrespondent.net/
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