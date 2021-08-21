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Украина
21 августа 21, 13:44
На Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС
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Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
На Донбассе за минувшие сутки не зафиксировали нарушений режима тишины. Об этом 21 августа сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
 
"За прошедшие сутки 20 августа и по состоянию на 7.00 утра 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – указано в сообщении.
 
В штабе подчеркнули, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
 
Ранее сообщалось, что военнослужащие, которых ранили в районе проведения операции Объединенных сил, получат премии ко Дню независимости.

Источник: https://korrespondent.net/
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