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Новости
Украина
21 августа 21, 13:45
В Украине 1732 новых случая COVID-19 за сутки
COVID-19
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Полностью привиты от коронавируса более трех миллионов жителей страны. Первую дозу вакцины получили свыше пяти миллионов украинцев.
За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых подтвержденных случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на утро 21 августа.
 
Отмечается, что за минувшие сутки были госпитализированы 616 человек, 38 – умерли и 763 – выздоровели.
 
За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 273 558 человек, из них выздоровели - 2 200 763 человек и 53 432 человека скончались.
 
Всего проведено 11 652 141 ПЦР-тестов.
 
Первую дозу прививок от коронавируса получили 5 032 720 человек, из них 60 970 за последние сутки. Полную вакцинацию прошли 3 066 426 человек, из них 86 148 – 20 августа.
 
Ситуация с COVID-19 по областям:



Источник: https://korrespondent.net/
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