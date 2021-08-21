В Украине 1732 новых случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых подтвержденных случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на утро 21 августа.

Отмечается, что за минувшие сутки были госпитализированы 616 человек, 38 – умерли и 763 – выздоровели.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 273 558 человек, из них выздоровели - 2 200 763 человек и 53 432 человека скончались.

Всего проведено 11 652 141 ПЦР-тестов.

Первую дозу прививок от коронавируса получили 5 032 720 человек, из них 60 970 за последние сутки. Полную вакцинацию прошли 3 066 426 человек, из них 86 148 – 20 августа.

Ситуация с COVID-19 по областям:











