Данилов о санкциях РФ: Лучший подарок

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введение против него санкций со стороны РФ, назвав их "лучшим подарком ко Дню независимости". Об этом он написал в Facebook 21 августа.

"Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было", – подчеркнул Данилов.





Напомним, 20 августа правительство РФ внесло секретаря СНБО Алексея Данилова, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и еще 70 человек в список лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.











