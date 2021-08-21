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Новости
Украина
21 августа 21, 13:54
Данилов о санкциях РФ: Лучший подарок
Алексей Данилов
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Секретарь СНБО считает меры, введенные против него российским правительством, "высшей оценкой" своей работы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введение против него санкций со стороны РФ, назвав их "лучшим подарком ко Дню независимости". Об этом он написал в Facebook 21 августа.
 
"Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было", – подчеркнул Данилов.

Напомним, 20 августа правительство РФ внесло секретаря СНБО Алексея Данилова, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и еще 70 человек в список лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.



Источник: https://korrespondent.net/
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