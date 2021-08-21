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Новости
Украина
21 августа 21, 13:56
Патриарх Варфоломей и глава ПЦУ провели литургию
Вселенский патриарх Варфоломей
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В Михайловском соборе в Киеве состоялась благодарственная молитва по случаю визита в Украину Вселенского патриарха.
Вселенский патриарх Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний провели совместную литургию в Михайловском соборе. Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.
 
Отмечается, что в 10 утра делегация Константинопольского патриархата возложила цветы к Стене памяти погибших возле Михайловского монастыря, а затем состоялась служба.
 
На первое богослужение Варфоломея в Михайловском соборе пришел бывший президент Виктор Ющенко и посол Греции в Украине. 
 
Напомним, 22 августа запланировано богослужение Варфоломея с ПЦУ в Софийском соборе.

















Источник: https://korrespondent.net/
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