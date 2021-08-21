Патриарх Варфоломей и глава ПЦУ провели литургию

Вселенский патриарх Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний провели совместную литургию в Михайловском соборе. Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что в 10 утра делегация Константинопольского патриархата возложила цветы к Стене памяти погибших возле Михайловского монастыря, а затем состоялась служба.

На первое богослужение Варфоломея в Михайловском соборе пришел бывший президент Виктор Ющенко и посол Греции в Украине.

Напомним, 22 августа запланировано богослужение Варфоломея с ПЦУ в Софийском соборе.



































































