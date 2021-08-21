Украинский самолет вылетел из Кабула

Эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины в субботу, 21 августа, вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется", – говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что украинский борт находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и других государства из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

Напомним, 18 августа самолет ВСУ был отправлен в Афганистан для эвакуации украинцев и иностранцев из республики. Однако борт не смог приземлиться в аэропорту Кабула, поскольку не получил разрешения на посадку, и находился в Омане.



