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Новости
Украина
21 августа 21, 13:59
Украинский самолет вылетел из Кабула
самолет
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Спустя три дня военный борт смог осуществить миссию по эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана.
Эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины в субботу, 21 августа, вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.
 
"По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется", – говорится в сообщении.
 
В штабе напомнили, что украинский борт находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и других государства из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".
 
Напомним, 18 августа самолет ВСУ был отправлен в Афганистан для эвакуации украинцев и иностранцев из республики. Однако борт не смог приземлиться в аэропорту Кабула, поскольку не получил разрешения на посадку, и находился в Омане. 

Источник: https://korrespondent.net/
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