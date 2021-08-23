На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

В воскресенье, 22 августа, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на Донбассе.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован возле Луганского. Оккупанты обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинка наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Напомним. что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия должна развиваться и совершенствовать тактику для ведения наступательных действий по освобождению оккупированных территорий страны.