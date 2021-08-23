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Новости
Украина
22 августа 21, 22:36
На Донбассе в результате обстрелов погиб военный
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Противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В воскресенье, 22 августа, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на Донбассе.
 
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
 
Один из вражеских обстрелов был зафиксирован возле Луганского. Оккупанты обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
 
Неподалеку Марьинка наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
 
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
 
Напомним. что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия должна развиваться и совершенствовать тактику для ведения наступательных действий по освобождению оккупированных территорий страны.
 
Korrespondent
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