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Новости
Украина
22 августа 21, 22:43
Меркель объяснила свое отсутствие на Крымской платформе
Ангела Меркель
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Визит Ангелы Меркель в Украину является прощальным в качестве федерального канцлера Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не свидетельствует о желании угодить России.
 
"Нет, это не говорит об этом (ее отсутствие – о желании угодить РФ). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось", - заявила Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Также она объяснила, почему в Украину на саммит не приедет министр иностранных дел Германии.
 
"Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и днем ​​ранее я приеду (в Украину). То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел", - подчеркнула Меркель.
 
21 августа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что на учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмаер, который является доверенным лицом Ангелы Меркель, поскольку министр иностранных дел Хайко Маас вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.
 
Напомним, что Меркель разделяет опасения Киева насчет Северного потока-2.
Korrespondent
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