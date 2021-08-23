Меркель объяснила свое отсутствие на Крымской платформе

Канцлер Германии Ангела Меркель уверяет, что ее отсутствие на саммите Крымской платформы 23 августа не свидетельствует о желании угодить России.

"Нет, это не говорит об этом (ее отсутствие – о желании угодить РФ). Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось", - заявила Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также она объяснила, почему в Украину на саммит не приедет министр иностранных дел Германии.

"Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел, и днем ​​ранее я приеду (в Украину). То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане. Поэтому мы сейчас отправляем сюда нашего министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел", - подчеркнула Меркель.

21 августа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен сообщила, что на учредительном саммите Крымской платформы Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмаер, который является доверенным лицом Ангелы Меркель, поскольку министр иностранных дел Хайко Маас вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.

Напомним, что Меркель разделяет опасения Киева насчет Северного потока-2.