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Новости
Украина
23 августа 21, 10:06
На Черкащине произошли столкновения ветеранов АТО и полиции
ветераны АТО
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Ветераны собрались на трассе возле села Марьяновка в ожидании президента Украины.

Днем в понедельник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в поднятии самого большого в Черкасской области  флага за 24 миллиона гривен. В ожидании главы государства на месте следования собрались ветераны АТО. Рядом с ними выстроились правоохранители, пишет телеграмм-канал Pavlovsky-News.

- Ветераны установили колонку, чтобы президент их услышал, но полиция внезапно пошла в атаку на людей, желающих задать вопросы Зеленскому. Потасовка длилась недолго. Колонки были повалены. Сейчас ветераны заблокированы полицией посреди трассы, - добавил канал.

Флагшток установили в селе Марьяновка. Рядом соорудили рядом арт-объект "Сердце Украины". Монумент-флагшток имеет вокруг себя 24 крылья, символизирующие 24 области Украины и Крым.

Ветераны АТО и полиция в ожидании приезда Владимира Зеленского. Фото: t.me/pavlovskynews
kp.ua
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