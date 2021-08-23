На Черкащине произошли столкновения ветеранов АТО и полиции

Днем в понедельник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в поднятии самого большого в Черкасской области флага за 24 миллиона гривен. В ожидании главы государства на месте следования собрались ветераны АТО. Рядом с ними выстроились правоохранители, пишет телеграмм-канал Pavlovsky-News.

- Ветераны установили колонку, чтобы президент их услышал, но полиция внезапно пошла в атаку на людей, желающих задать вопросы Зеленскому. Потасовка длилась недолго. Колонки были повалены. Сейчас ветераны заблокированы полицией посреди трассы, - добавил канал.

Флагшток установили в селе Марьяновка. Рядом соорудили рядом арт-объект "Сердце Украины". Монумент-флагшток имеет вокруг себя 24 крылья, символизирующие 24 области Украины и Крым.