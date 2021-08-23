Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.15
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 августа 21, 11:02
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Зеленский Меркель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.
В благодарность за многолетнюю поддержку Украины президент Владимир Зеленский отметил канцлера Германии Ангела Меркель во время ее визита в Киев государственной наградой, орденом Свободы, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
 
"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Меркель.
 
Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Москве могут радоваться
Меркель высказалась о ситуации в Афганистане
Меркель и Байден обсудили Афганистан
Меркель и Байден обсудили Афганистан
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Киеве. ФОТО
noimageСМИ опубликовали декларацию Крымской платформы
noimageУкраину не ждут в Евросоюзе в ближайшие годы - ЕК
noimageКоронавирус в Украине: статистика резко улучшилась
noimageВ Одессе обнаружили захоронение жертв НКВД
Лента новостей