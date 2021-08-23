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Новости
Украина
23 августа 21, 11:04
Украина и Грузия признали COVID-сертификаты
COVID-сертификат
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Ранее Европейский союз принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении Дія.
Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации, они позволят облегчить передвижение граждан между странами, сообщает правительственный портал.
 
"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
 
Напомним, что 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении Дія.

Источник: https://korrespondent.net/
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