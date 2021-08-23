Украина и Грузия признали COVID-сертификаты

Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации, они позволят облегчить передвижение граждан между странами, сообщает правительственный портал.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Напомним, что 19 августа ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении Дія.



