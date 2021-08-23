Зеленский вручил награду "Национальная легенда"

Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 украинцам, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
Лауреатами новой награды стали:
Национальная легенда украинской поэзии - Юрий Рыбчинский,
Национальная легенда украинской живописи - Иван Марчук,
Национальная легенда украинского футбола - Олег Блохин,
Национальная легенда украинского хореографии - Мирослав Вантух,
Национальная легенда украинского балета - Елена Потапова,
Национальная легенда украинской музыки - София Ротару.
Также награду Национальная легенда Украины получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.
Зеленский отметил, что премия будет проходить ежегодно.