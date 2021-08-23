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Украина
23 августа 21, 11:12
Зеленский вручил награду "Национальная легенда"
Владимир Зеленский
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Посмертно награду Национальная легенда Украины получил выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.
Президент Владимир Зеленский вручил первые государственные награды Национальная легенда Украины 7 украинцам, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
 
Лауреатами новой награды стали:
 
Национальная легенда украинской поэзии -  Юрий Рыбчинский,
Национальная легенда украинской живописи - Иван Марчук,
Национальная легенда украинского футбола - Олег Блохин,
Национальная легенда украинского хореографии - Мирослав Вантух, 
Национальная легенда украинского балета - Елена Потапова,
Национальная легенда украинской музыки - София Ротару.
 
Также награду Национальная легенда Украины получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.
 
Зеленский отметил, что премия будет проходить ежегодно.

Источник: https://korrespondent.net/
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