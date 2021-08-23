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Украина
23 августа 21, 11:16
Зеленский намекнул на ротации в Кабмине
Владимир Зеленский
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Президент считает, что некоторые чиновники "начинают много говорить, когда нечего показать".
Президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.
 
В интервью телеканалу Интер на вопрос журналиста "Есть ли уже так называемый список "на вылет" из правительства?" Зеленский ответил:
 
"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени".
 
При этом президент не уточнил, кого именно имеет в виду.
 
Также Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.
 
"Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым... Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону", - сказал президент.
 
По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации.
 
"Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллар за 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субъект", - сказал он.
 
Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках Большого строительства, цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.

Источник: https://korrespondent.net/
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